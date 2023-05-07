انت الان تتابع خبر تركيا تُحصّي أعداد الهزات الارتدادية عقب كارثة "الزلزال المدمر" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأضافت "أفاد" في بيان، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.
وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.
وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.
وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.