ما هي آخر تطورات الاحداث في السودان؟

أكدت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أم درمان مستقرة حاليا ولا تحليق للطيران، وفقًا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.



وأضافت قناة “القاهرة الإخبارية”، خلال النبأ العاجل، أن الهدوء في أم درمان انعكس على حركة الناس في الشارع مساء.



وأشارت القناة، إلى أن هناك توقعات بخلو محال تجارية كبرى من البضائع بنهاية الأسبوع، وأن المواطنون يواجهون مشكلة اقتصادية بسبب عدم صرف الرواتب، لافتًا إلى أن هناك ازدحام بالصيدليات لشراء الأدوية بغرض تخزينها.



وكان قد أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، السبت، أنه يرحب بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والذي ينص على المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة، كما أشاد حميدتي بالجهود الإقليمية والدولية التي تهدف للوصول إلى وقف إطلاق النار مما يترتب عليه تسهيل فتح ممرات إنسانية يستطيع من خلالها المواطنون الحصول على الخدمات الأساسية.

وأوضح حميدتي أنهم متمسكون بموقفهم الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤدي إلى تحول ديمقراطي دائم يحقق تطلعات شعب السودان في الأمن والاستقرار والتنمية، كما تقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على رعايتهما لهذه المبادرة، وقدم شكر خاص لقيادة المملكة على استضافة المحادثات التي يأمل أن تحقق أهدافها المنشودة.