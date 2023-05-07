شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تجلي 176 شخصًا وإعلاميين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت إلى دولة الإمارات عصر السبت طائرة إجلاء تقل 176 من رعايا سبع دول وعددًا من العاملين في وسائل الإعلام الدولية قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي.

وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.



وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.



وتواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها. كما أرسلت الجمعة طائرتي إغاثة، الأولى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحمل 30 طنًا من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة، والثانية تحمل 30 طنًا من الإمدادات الغذائية والإغاثية.