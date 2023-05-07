بعد الاحدث مؤخراً.. "الصحة" المصرية تكشف تفاصيل خطط تقديم الرعاية الطبية للنازحين من السودان

كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر عن تفاصيل استعدادات الوزارة لإغاثة النازحين من السودان عبر ميناءى أرقين، وقسطل فى جنوب البلاد. مؤكدة أنه تم توفير كافة اللوجستيات الطبية للنازحين بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية تقوم بمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، للكشف عن أى أمراض معدية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار إنه يتم تسليم لكل فرد كارت مراقبة صحية، متضمن عنوان مقر إقامته فى مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول وذلك لتتبع الأمراض المعدية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم انشاء قاعدة بيانات مميكنة بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة جميع الحالات المرضية التى يتم مناظرتها من خلال منافذ الدخول المختلفة، مع رفع درجة الترصد فى عيادات الحجر الصحى بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى جميع أنحاء الجمهورية مع زيادة أعداد الطواقم الطبية بها، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات.

وأشار إلى تمركز 5 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم فى معبر أرقين، و5 سيارات فى قسطل، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة فى منافذ الوصول من 5 إلى 10 عيادات، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، والنساء، مع دعم المنفذين بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، للتعامل مع أى حالات مرضية، كما تم رفع حالة الاستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان، والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات. بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، إلى تحويل عدد من الحالات المرضية إلى المستشفيات، وخروج عدد آخر بعد تلقى العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أنه يتم تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال كما يتم التطعيم ضد أمراض (الحصبة- الحصبة الألمانى - النكاف).

وأضاف أنه تم مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى فى محافظة أسوان والمناطق الحدودية واتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض، وتنظيم دورات مستمرة لتدريب الفرق الطبية المتواجدة هناك على ترصد الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف أنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية لأسطول الإسعاف على كافة المعابر والمنافذ التى تشهد تدفقاً للنازحين جراء الأحداث المؤسفة التى عصفت بدولة السودان الشقيق مؤخراً.

وأضاف: تتسع خطة هيئة الإسعاف المصرية لتشمل الدفع بتعزيزات إضافية من اسطول الإسعاف لمحافظة أسوان فى حالة الاحتياج مؤكدا امتداد خطة التأمين لتشمل كافة المطارات التى قد تشهد اجلاء جوى لبعض الحالات الطبية.

وأوضح تدشين غرفة ازمات وطوارئ مركزية تعمل بشكل لحظى على متابعة سير الأحداث بكافة المعابر والمنافذ التى شملتها خطة الطوارئ، وقيامها برفع تقرير دورى بكافة المستجدات والحالات التى يتم التعامل معها.