طائرة مساعدات طبية إماراتية تصل إلى السودان (تفاصيل)

وصلت إلى مطار بورتسودان، السبت، طائرة إماراتية تحمل 50 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ في السودان.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم الشعب السوداني الشقيق وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية.

وتشمل الإمدادات الطبية الإماراتية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، و الأدوية مثل المضادات الحيوية والأدوية غير الستيرويدية ومضادات الالتهاب و ضمادات الجروح الطبية وحزم الشاش وأطقم التنضير للعناية بالجروح والأشرطة الجراحية.

وتُعد الإمارات من أوائل الدول التي بادرت بإرسال مساعدات مباشرة للسودان، في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء.

والجدير بالذكر بأن الإمارات أرسلت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 30 طناً من الإمدادات والمساعدات الطبية العاجلة، وطائرة اخرى تحمل 30 طناً من المساعدات الغذائية.