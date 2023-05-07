انت الان تتابع خبر مسيرات أوكرانيا تهز القرم.. انفجارات عدة والدفاع الجوي الروسي يتصدى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة على تيليجرام لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.ووفقا للمعلومات الأولية للقناة واسمها بازا فإنه لم تقع إصابات.

وذكرت قنوات أوكرانية على تيليجرام أن انفجارات وقعت في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.