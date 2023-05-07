شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني: قوات الدعم السريع نهبت بنكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع نهبت بنكين والإدارة العامة للمرور بسوبا، حسبما أفادت قناة العربية.



وأشار الجيش السوداني إلى أنه صد هجوم لميليشا الدعم السريع وقتل عناصرهم وتدمير عربات لها، بجانب قتل قناص أجنبي بمنطقة بحري العسكرية.

وفي وقت سابق، رحّبت مصر ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة.

وأشادت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسّر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.