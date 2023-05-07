شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فاغنر": مهمتنا انتهت في باخموت.. وسنسلم مواقعنا لقديروف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مؤسس شركة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أنه تم إنجاز مهام العملية الموكلة لـ "فاغنر" في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل.

وقال بريغوجين، حسب ما نقل مكتبه الإعلامي عبر تيلغرام، السبت: إن العملية... تم تصميمها "بشكل أساسي ليس للاستيلاء على باخموت، ولكن للقضاء على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتنظيم فترة راحة للجيش الروسي لاستعادة القدرة القتالية". وأضاف أن "المهمة منجزة بالكامل".

وفي وقت سابق، أعلن بريغوجين، أن القوات المسلحة الأوكرانية فجرت في باخموت عدة مبان في منطقة ترمكزها، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن القوات الروسية تواصل الهجوم.

أكد يفغيني بريغوجين، استعداده لتسليم المواقع في مدينة أرتيوموفسك إلى قوات "أحمد" الشيشانية في منتصف ليل 10 مايو، وذلك تلبية لاقتراح رئيس الشيشان رمضان قديروف الذي أكد على أن قواته مستعدة للتوجه إلى باخموت وتنتظر الأوامر.

وأعرب قديروف عن ثقته في أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الإشاعات حول هجوم مضاد مخيف للقوات الأوكرانية".

وأضاف: "لقد بدأنا في تطوير إستراتيجيتنا للعمل في هذا القطاع مع وزارة الدفاع الروسية، مع مراعاة تكتيكات العدو والموارد المتوفرة لدينا. وصدقوني، ستعطي التكتيكات نتائج إيجابية".

ويوم أمس، أعلن بريغوجين، أن وحدات "فاغنر" لا تزال لديها بعض القدرات للتقدم في أرتيوموفسك وأن وحدات "فاغنر" ستبقى في مواقعها في أرتيوموفسك حتى يوم 9 مايو، ثم "تخرج إلى المعسكرات الخلفية" من أجل "تضميد الجروح"، وتجنيب المقاتلين الخسائر.

وميدانيا، دوت انفجارات عدة، مساء السبت، في دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) بأوكرانيا، حسب ما نقلته صحيفة "سترانا" الأوكرانية. ووفقا للمصدر الرسمي لتنبيه المواطنين، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

