شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون أوكرانيون يحذّرون من "غارات الجحيم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذّر مسؤولون أوكرانيون مساء السبت، من غارات روسية وشيكة ستغطي ثلثي البلاد، بما يشمل مناطق الشرق وكييف، وجنوبا حتى خيرسون وشبه جزيرة القرم.

أتى ذلك في وقت شنت فيه روسيا غارات عنيفة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، كما سمع إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون حسب وسائل إعلام محلية، أن روسيا بدأت تنفيذ غاراتها باستخدام قاذفات تي يو 22 وتي يو 95 الاستراتيجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بدء هجوم لقواتها في باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا.

وقالت الوزارة إن وحداتها الهجومية تواصل التقدم في الجزء الغربي من المدينة.

ونشرت قناة على التليجرام "باخموت 2022"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر احتراق مدينة باخموت واشتعال النيران في كل مكان.