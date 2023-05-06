جلسة عربية استثنائية للتصويت على عودة سوريا

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وقال الدبلوماسي «إن الجلسة «تمت الدعوة لعقدها لمناقشة قضيتي سوريا والسودان، وإنه إذا تمت الموافقة على عضوية سوريا، فمن المحتمل جدا أن يترأس رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفد بلاده خلال القمة العربية التي تحتضنها الرياض في يوم 19 مايو.
ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي وصفته بـ «رفيع المستوى» قوله «إن جامعة الدول العربية تعقد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.
وبعد الحرب الأهلية الدامية في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، قطعت عدد من الدول العربية علاقاتها بسوريا التي جمدت عضويتها من جامعة الدول العربية، وخلال القمة العربية التي استضافتها الدوحة عام 2013، شارك وفد من الائتلاف السوري المعارض بوصفه «ممثلا» للشعب السوري.
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