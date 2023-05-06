شكرا لقرائتكم خبر مقتل ضابط سوري في غارة على حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار النيرب العسكري بريف حلب، وقال «إن القتيل ينحر من قرية رام ترزة بريف القدموس التابعة لمحافظة طرطوس». ووفق المرصد، يرتفع بذلك عدد القتلى إلى ثمانية هم ثلاثة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية غير سورية، وخمسة ضباط من قوات النظام، جراء الضربات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي على منطقة مطار حلب الدولي ومنطقة مطار النيرب العسكري، ومنطقة معامل الدفاع الجوي في السفيرة بريف حلب الشرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط سوري في غارة على حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.