«فرفرة مذبوح أمام أسود الفشقة» .. الجيش السوداني: انهيار ميليشيا حميدتي بدأت

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الجيش السوداني في بيان اليوم ، بأن ميليشيا حميدتي بدات الإنهيار ، وأن هناك العديد من العناصر المتمردة استدابت لمبادرة الجيش السوداني الذي أعطى لهم الآمان مقابل ترك السلاح .

وجاء في البيان :

ضباط وجنود سلاح الإشارة يحتفلون بنصر الله على ميليشيا حميدتي وبالمركبات والأسلحة التي تم تدميرها أو إستلامها ،، إنهم أسود الجيش السوداني

أسود الفشقة التي حرروها وحدهم وامتنعت المليشيا عن المشاركة لتوفر الرصاص وتطلقه على صدورهم ولكن هيهات فالنصر آت وتباشيره لاحت وانهيار مليشيا حميدتي بدأت وهذه الأعمال الانتحارية فرفرة مذبوح حيث يرمون بأنفسهم في اتون المحرقة .

لازال الباب مفتوحا لجنود مليشيا حميدتي الذين يضعون السلاح ليتم تنسيبهم إلى الجيش القومي مستفيدين من قرار القائد العام بالعفو عمن يضع السلاح .