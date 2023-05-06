وزير الخارجية يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأوضاع في السودان

التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة في الرياض، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 السيد تشابا كيروشي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في السودان، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.