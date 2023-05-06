الأمير تركي بن محمد يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك صباح اليوم السبت 16 شوال 1444هـ الموافق 6 مايو 2023، في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وحضر الأمير تركي بن محمد إلى جانب رؤساء الوفود. ورافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان.