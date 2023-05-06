السودان تشتعل .. إطلاق النار على سيارة السفير التركي واحتجازه «بيان عسكري»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجيش السوداني في بيان عن تعرف سفير تركيا في الخرطوم لإطلاق نار من قبل المتمردين الذين قامواً أيضًا بإحتجازه .

وأضاف البيان العسكري أن قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بتنفيذ هذه العملية والتي برأ نفسه منها الجيش السوداني في بيانه الذي جاء كالتالي : -

أطلقت اليوم مليشيا الدعم السريع النار على سيارة السفير التركي واحتجزته.

وتابع البيان : في نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك.

واختتم : فاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة.