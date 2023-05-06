القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات أنيوخوس 2023

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في مناورات تمرين "أنيوخوس 2023" في قاعدة أندرا فيدا الجوية باليونان، بتنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية الجوية المختلفة. حيث شاركت القوات الجوية السعودية وقوات عدد من الدول بمنظومة طائرات "ف 15 إس أي". ويهدف التمرين إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، حيث اشتمل التمرين على العمليات الجوية المضادة بنوعيها الدفاعية والهجومية التي تنفّذ ضد قوات العدو الجوية والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو.



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