لحظة تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا وارتداء التاج الملكي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - توج الملك تشارلز الثالث، رسميا ملكا لبريطانيا، بكاتدرائية ويستمنستر.

وفي طقوس تاريخية لم تشهدها بريطانيا منذ عام 1953، وضع الزيت المقدس "الميرون" على الملك وأقسم يمين الملوك، قبل أن يضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج القديس إدوارد على رأسه، وهو يقول "حفظ الله الملك ".

ووضع كبير الأساقفة على رأس تشارلز الثالث التاج الملكي، واضعا في يديه صولجاني الحكم، مناديا الحضور بالدعاء للملك قائلين "ليحفظ الرب الملك".

وأمام 2300 ضيف من بينهم أكثر من 100 رئيس دولة ، تعهد الملك أيضًا بالحفاظ على الديانة البروتستانتية في المملكة المتحدة ، والحفاظ على حقوق كنيسة إنجلترا ، على النحو المنصوص عليه في قانون صادر عن البرلمان.

وحضر الحفل الابن الأصغر للملك الأمير هاري وحده دون زوجته ميجان وأولاده الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الأمير مع العائلة المالكة منذ نشر كتاب السيرة الذاتية ، سبير ، في وقت سابق من هذا العام ، والتي انتقد فيها بشدة والده وزوجة أبيه وشقيقه وليام ، ولي العهد وأمير ويلز.

بدأت اليوم السبت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، في مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.

وتحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.

كما ستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.