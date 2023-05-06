بغداد وبيروت تبحثان تعزيز التعاون في المجالات التنموية واستمرار الشراكة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير، إذ جرى استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة".وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليمياً، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة".

من جانبه، نقل الوزير اللبناني "تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".