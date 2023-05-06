انت الان تتابع خبر بسبب السعودية.. ميسي خارج قائمة باريس أمام تروا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455219-638189751535254890.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-06 | 15:04
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أعلن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة تروا، يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي.
وخرج من القائمة، ليونيل ميسي بسبب قرار إدارة النادي بإيقافه بعد سفره إلى السعودية، دون الحصول على إذن رسمي.
وتقدم ميسي، أمس الجمعة، باعتذار بسبب السفر دون إذن، مؤكدا استعداده لأي قرار تتخذه إدارة ناديه.
ويغيب عن قائمة باريس، أشرف حكيمي بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية ضد لانس.
يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز البي إس جي على تروا بنتيجة 4-3 في حديقة الأمراء.
وتقدم ميسي، أمس الجمعة، باعتذار بسبب السفر دون إذن، مؤكدا استعداده لأي قرار تتخذه إدارة ناديه.
ويغيب عن قائمة باريس، أشرف حكيمي بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية ضد لانس.
وجاءت قائمة باريس كالتالي:
سيرجيو راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، فابيان رويز، بيرنات، دانيلو، ريكو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيتشابو، زايري إيمري، إنهاجا، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، لوتيلييه، دوناروما
يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز البي إس جي على تروا بنتيجة 4-3 في حديقة الأمراء.
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