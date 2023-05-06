بسبب السعودية.. ميسي خارج قائمة باريس أمام تروا

وخرج من القائمة، ليونيل ميسي بسبب قرار إدارة النادي بإيقافه بعد سفره إلى السعودية، دون الحصول على إذن رسمي.

وتقدم ميسي، أمس الجمعة، باعتذار بسبب السفر دون إذن، مؤكدا استعداده لأي قرار تتخذه إدارة ناديه.



ويغيب عن قائمة باريس، أشرف حكيمي بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية ضد لانس.

وجاءت قائمة باريس كالتالي:

سيرجيو راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، فابيان رويز، بيرنات، دانيلو، ريكو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيتشابو، زايري إيمري، إنهاجا، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، لوتيلييه، دوناروما

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز البي إس جي على تروا بنتيجة 4-3 في حديقة الأمراء.

