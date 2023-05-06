شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض" تنظم علاقة التقاضى مع المسجونين لعدم ضياع الحقوق.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عشان حقك من المسجون ما يضعش"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يهم المتقاضين والمختصمين مع أشخاص داخل السجون، أرست فيه مبدأ قضائيا نظمت فيه علاقة التقاضى مع المسجونين، قالت فيه: "اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة ينتج عنه بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن"، وإليكم التفاصيل كاملة:.

"عشان حقك مايضعش".. "النقض" تنظم التقاضى مع المسجون.. بطلان اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته فى دعوى إلا بشرط واحد.. واعتبار الخصومة "كأن لم تكن"

برلمانى