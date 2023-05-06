شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيصل بن فرحان: نأمل في أن يقود الحوار السوداني إلى إنهاء الصرع وانطلاق العملية السياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إنه يأمل في أن يقود الحوار السوداني إلى إنهاء الصرع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.