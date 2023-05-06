رسميا.. تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

توج الملك تشارلز الثالث، رسميا ملكا لبريطانيا، بكاتدرائية ويستمنستر.

ووضع كبير الأساقفة على رأس تشارلز الثالث التاج الملكي، واضعا في يديه صولجاني الحكم، مناديا الحضور بالدعاء للملك قائلين "ليحفظ الرب الملك".

بدأت اليوم السبت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، في مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.

وتحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.

ويمكن متابعة البث المباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا من هنا

كما ستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.