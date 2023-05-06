زيت من القدس لإتمام مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.. تعرف على قصته

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت اليوم السبت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، في مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه تم استخراج الزيت من بساتين جبل الزيتون، أحد جبال مدينة القدس المطلة على المدينة القديمة، وتحديدا موقع قبر جدة والد الملك، الأميرة أليس من باتنبرغ.

وقالت الشبكة، في تقرير لها، إنه يتم استخدام الزيت من زيتون اقتطف من بساتين دير القديسة مريم المجدلية ودير الصعود على جبل الزيتون، وهي سلسلة من التلال الجبلية إلى الشرق من مدينة القدس القديمة، والتي تحمل أهمية دينية للمسيحيين، وجرى عصره في محل خارج بيت لحم.

وتم تكريس الزيت في قداس داخل كنيسة القبر المقدس في القدس، شارك فيه بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وبطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، ورئيس الأساقفة الأنجليكانية في القدس، والقس هوسام ناوم.

ومنذ بدء التخطيط لمراسم التتويج أعلن رئيس أساقفة كنتربري، جاستن ويلبي، رغبته في استخدام زيت من القدس ليعكس "العلاقة التاريخية العميقة بين التتويج والكتاب المقدس والأرض المقدسة. فمنذ الملوك القدامى وحتى يومنا هذا، يتم مسح الملوك بالزيت من هذا المكان المقدس ".

واستندت تركيبة الزيت إلى نفس الوصفة القديمة التي استخدمت في صنع الزيت الذي توجت به الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 وأسلافها منذ عام 1066.

وعلى الرغم من محاولات الالتزام بنفس الوصفة التاريخية، إلا أنه تم كسر هذا التقليد بالتخلي عن استخدام أي منتجات حيوانية مثيرة للجدل، مثل زيت الغريبة والعنبر، المعروف باسم "قيء الحوت".

وتم تعطير الزيت بالزيوت الأساسية - السمسم والورد والياسمين والقرفة والنيرولي والبخور والعنبر - بالإضافة إلى زهرة البرتقال.

وأشارت الشبكة إلى أنه من أبرز المنتجات الحيوانية التي تم التخلي عنها، زيت مستخلص من غدد قطط الزباد، تلك القطط الأفريقية المهددة بالانقراض التي غالباً ما يتم الاحتفاظ بها في ظروف مروعة، ليضاف إلى زيت التتويج وفق التقاليد.

ويمكن متابعة البث المباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا من هنا

