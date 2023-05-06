انت الان تتابع خبر الشمري يدعو العشائر لتوقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر "الدخيلة" على المجتمع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل مكثفة في قيادة الشرطة الاتحادية، مع عدد من الشيوخ والوجهاء، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي خاصة موضوع انتشار الأسلحة غير المرخصة لدى البعض واستخدامها بشكل غير قانوني".وأكد الوزير أن "العشائر العراقية الأصيلة أسهمت في وقت سابق في محاربة عصابات داعش الإرهابية التي باتت اليوم شبه معدومة بعد الانتصارات والبطولات والتضحيات التي بذلها رجال العراق للقضاء على الإرهاب، مبيناً أن على الجميع تسليم الأسلحة غير المرخصة الى الدولة لكون هذه الأسلحة باتت خطراً على السلم المجتمعي".

ودعا الشمري، "جميع الشيوخ والوجهاء الى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي، وكذلك الابتعاد عن لغة السلاح خاصة خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض الى إطلاق العيارات النارية، الأمر الذي أدى الى سقوط ضحايا من الأبرياء".

كما استمع الوزير الى "عدد من المداخلات من قبل المتواجدين في هذه الورشة"، مؤكداً على "وضع حلول سريعة للقضاء على السلاح الذي يستخدم خارج نطاق القانون".

