انت الان تتابع خبر حمودي للسومرية: الصحفي العراقي يتمتع بحرية مقارنة بالبلدان المحيطة به والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارتنا إلى نقابة الصحفيين العراقيين اليوم السبت، جاءت لغرض الاطلاع على إنجازات النقابة على صعيد البناء والحركة، ودور النقابة في خدمة الصحفيين".

وأضاف، أن "الصحفي العراقي يتمتع بحرية مقارنة بالبلدان المحيطة به"، مؤكدا أن "الاهتمام الشعبي بالصحافة كبير جداً".



وأعرب حمودي عن آمله بأن "تكون الصحافة جادة في التعريف بأوضاع المجتمع العراقي، والمساهمة في إعادة بناء المجتمع من خلال ابراز الايجابيات".

وأشار الى أن "من مهمة الصحافة العراقية نقل المظلومية، ومراقبة أداء السياسية بمهنية ومن غير ابتزاز".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، زار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي مقر نقابة الصحفيين العراقيين، وكان في استقباله نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ونائباه واعضاء مجلس النقابة.