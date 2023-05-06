انت الان تتابع خبر الجلسة الـ 24.. البرلمان يؤجل وينهي التصويت على عدة مشاريع قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب أعاد مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 الى الحكومة بناءً على طلب منها".

وأضافت، أن "البرلمان أجل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".



وأشار البيان الى، أن "مجلس النواب أجل أيضا، التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 170 في 2022/10/11 والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى".