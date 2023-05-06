انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته بحضور 175 نائباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن المجلس "افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٤) برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي".

وأضاف البيان، أن "الجلسة عُقدت بحضور 175 نائبا".



وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب تفاصيل جدول أعمال جلسة السبت، وكما مبين أدناه:-