دون ميجان.. الأمير هاري يصل كنيسة ويستمنستر لحضور حفل تتويج تشارلز

الشارقة - اميمة ياسر -

من دون زوجته ميجان ماركل، وصل الأمير هاري إلى كنيسة ويستمنستر، ظهر اليوم السبت، لحضور حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأمير هاري لن يشارك في أي دور في العهد الملكي الجديد، حيث يقتصر ظهوره على حضور مراسم التتويج وحسب، ومن ثم يعود إلى الولايات المتحدة، حيث يقيم مع زوجته وأبنائه.

وكان هاري قد التقى زوجته ميجان في عام 2016 وتزوجا في عام 2018، قبل أن يستقيلا سويا من منصبيهما كأفراد كبار في العائلة المالكة في يناير 2020.

وتحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.

كما ستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.

ومن المقرر أن تكون المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث ستضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.

وتولى تشارلز الثالث حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع قبل 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.