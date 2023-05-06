شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة التتويج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضر نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في "قصر باكنجهام".

ونقل الشيخ منصور بن زايد إلى الملك تشارلز الثالث تحيّات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئته له بمناسبة تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة، معربًا عن خالص تمنياته للملك بالتوفيق في مهامّه الملكية، ومُتمنيًا للمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وأعرب عن حرص قيادة الدولة على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسعيها إلى الارتقاء بها وتعزيزها من أجل بناء مستقبلٍ أفضل بين البلدين.

وأشار الشيخ منصور بن زايد إلى الدور الكبير الذي قامت به الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي جمعت المملكة المتحدة ودولة الإمارات، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترسخت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حيث تشهد تلك العلاقات خلال عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المزيد من الازدهار والنماء.