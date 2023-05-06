شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق الدولي، وحذرت في نفس الوقت من أنّ الوباء لم ينته بعد.

وقال المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين " ان جائحة كوفيد ١٩ لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية"..محذرًا من أنّ القرار لا يعني أنّ الخطر قد زال..مشيرًا إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع.

واضاف أدهانوم "ان جائحة كوفيد قتلت ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية".

وجاء هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الـ15 الخميس على أنّ الأزمة لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب.