شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف فى استخدام الخلع.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان "شقى عمرى.. لأول مرة زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف فى استخدام الحق فى طلبها للخلع"، استعرض خلاله دعوى قضائية يطالب فيه الزوج زوجته بالتعويض المدنى على خلفية اتهامها بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع، وهى من الدعاوى المقامة لأول مرة في المحاكم المصرية، وذلك بعد أقامت دعوى الخلع واستولت على "شقى عمره" الذى قضى في تحصيله بالخارج لمدة 15 سنة، ثم خلعته.

وقائع الدعوى التى أقامها الزوج "أشرف. م"، تتحصل في أن المعلن إليها قامت بعد 30 عاما من الحياة الزوجية، والتي بدأت بعقد زواج رسمي في 15 نوفمبر 1992، برفع قضية خلع على زوجها في القضية رقم 8245 لسنة 2022، والتي ذكرت في دعواها أنها استحكمت الخلافات وتفاقمت العشرة إلى حد النفور، وتبغض الحياة الزوجية، وأنه وحسب نص القانون المصرى من المادة 20 من القانون رقم 416 لسنة 2000 أن الخلع واقع بقضاء القاضي ولا يحق للزوج الاعتراض عليه، وأن حكم الخلع هو حكم نهائي لا استئناف فيه، وأصبح واقعا يعيشه الزوج من حين إعلانه استلام الحكم المذكور، وإليكم التفاصيل كاملة:

"شقى عمرى".. لأول مرة.. زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف فى استخدام الحق فى طلبها للخلع.. استولت على أمواله وممتلكاته بعد سفره 15 سنة بالخارج.. واستند فى دعوته على القانون المدنى وحكم لمحكمة النقض

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