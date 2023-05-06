شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف آخر التطورات في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، أستاذ بجامعة إفريقيا العالمية، أن ميليشيا الدعم السريع فى السودان إداة فى يد الدول الغربية.

وأضاف عبد المجيد، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري المشهد في السودان في الوقت الحالي يشوبه ضباية كبيرة بعد الحرب بين ميليشا الدعم السريع والجيش.



وأكد أن السودان يعاني من خلخلة خارجية تزيد من حدة الصراع بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف أن هناك مخطط لتقسيم شمال السودان، ولكن الدولة المصرية على قدر كافي من الوعي للتصدي لكافة هذه المخططات.