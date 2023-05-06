شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع أعداد النازحين من الخرطوم واسقرار فى أم درمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عثمان الجندي، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان، إن المدينة تشهد استقرارًا تامًا في جميع الأنحاء، وهناك توقف تام لتحليق الطائرات العسكرية الاستكشافية في منطقة "وادي سيدنا" العسكرية.

وأضاف "الجندي" في رسالته، أن هناك تراجعًا ملحوظًا في أعداد النازحين من مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري؛ مما يعكس عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود من محطات تقوية الشبكات، أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتين من بين ثلاث شركات في الخرطوم.

وذكر أن هناك إغلاقًا تامًا للبنوك الحكومية والخاصة في الخرطوم، ولم يتم صرف راتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.