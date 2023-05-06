شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرك عاجل من وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي بشأن السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، الجمعة، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، وأكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.

واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.



و بحث الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.