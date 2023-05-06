شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 11 مايو.. مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا خاصا بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا، في 11 مايو؛ لمناقشة "تأثير" المواجهات التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل "على حقوق الإنسان".

وقال المجلس في بيان، إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناء على طلب رسمي مشترك تقدمت به المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا، مساء الجمعة، وحظي بتأييد 52 دولة حتى الآن.



والخميس، مهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق لعقوبات جديدة تتعلق بالسودان الخميس، واصفا الصراع الحالي هناك بأنه "خيانة" لمواطني السودان، معلنًا أنه وقع على أمر تنفيذي يضع الأساس لعقوبات محتملة.

كما حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية من غير المحتمل أن ينتهي قريبا.

وقال بايدن في بيان: "إن العنف الذي يحدث في السودان مأساة وخيانة لمطلب الشعب السوداني الواضح، بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية".

وأضاف أن واشنطن ستواصل استخدام الدبلوماسية لخلق "وقف دائم لإطلاق النار"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين الذين بقوا في ذلك البلد.

وتابع أن "الولايات المتحدة تستجيب بالفعل لهذه الأزمة الإنسانية المتنامية، وتقف على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لتعزيز المساعدات الإنسانية عندما تسمح الظروف بذلك".