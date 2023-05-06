بعد الأزمة الاخيرة.. أسوان تفتح ذراعيها للنازحين من السودان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المشهد الإنساني في مدينة أسوان، واستقبال المواطنين السودانيين القادمين من السودان.,

وقال رمضان المطعني، مراسل القناة، إن أهالي أسوان استقبلوا الأشقاء السودانيين أحسن استقبال، موضحًا أن أهالي أسوان فتحوا بيوتهم الخالية من السكان للإقامة بها، والبعض الآخر استضاف الأسر السودانية في منازلهم.

وأكد المعطني، خلال رسالة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أهالي أسوان يوجهون كل الدعم للأشقاء السودانيين، متابعًا: "تم استقبال الأسر السودانية التي جاءت دون عائل التي تتكون من سيدات وأطفال فقط"، مشيرا إلى أنه يتم أيضًا توفير بعض فرص عمل للأشقاء السودانيين لكي يكون لهم مصدر دخل دائم لهم.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: "موقف كركر الدولي يستقبل العديد من الذين يأتون من معبري قسطل وأرقين، بحفاوة كبيرة بالمياه المثلجة والوجبات الجافة والساخنة على مدار اليوم" مشيرًا إلى أنه كان هناك 500 وجبة توزع يوميًا للقادمين والمغادرين من موقف كركر الدولي.