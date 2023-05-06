عبدالغفار: رفعنا درجة الاستعداد الصحي مع منافذ السودان لمكافحة الأمراض المعدية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حقيقة الخطر الذي قد يسببه مختبر الصحة العامة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد دخوله في حيز الأزمة الدائرة بالسودان.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن هذا المختبر، ليس مختبرًا بيولوجي، وإنما مختبر خاص بالأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والحصبة، ولا يوجد انتشار فيروسي، ولكن الخطر الحقيقي في تعامل غير المتخصصين بطريقة خاطئه، مما قد يؤدي لإصابته بالعدوى.





وتابع: "رافعين درجة الاستعداد فيما يتعلق بالأمراض المعدية، ولكن كمزيد الطمأنينة رفعنا درجة الاستعداد.. وهناك رفع درجة الاستعداد الصحي في المنافذ المختلفة، وخاصة المرتبطة بالسودان خلال تلك الفترة، كما يوجد متابعة دورية للقادمين من السودان".