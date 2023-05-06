السعودية والولايات المتحدة ترحبان ببدء محادثات السودان في جدة

رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، اليوم السبت.

وأضاف البيان "تحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وأوضح البيان: وتنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.

وتحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة المفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.



وفي السياق ذاته، رحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، وهو تجمع سياسي يقود خطة مدعومة دولياً للانتقال إلى الحكم المدني، ببدء المحادثات بين طرفي الصراع، بعد أسابيع من القتال.