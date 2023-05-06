انت الان تتابع خبر مهما طالت الحرب.. المانيا تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيستوريوس بينما كان يزور جنودا أوكرانيين في موقع عسكري ألماني في كليتس في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد رفقة نظيره الدنماركي ترويلس لوند بولسين: "أساند ذلك وأقولها مرة بعد مرة وباقتناع تام، سنساند أوكرانيا بكل ما هو ممكن، مهما استغرق ذلك من وقت".وعبر وزير الدفاع الألماني عن أمله في تقديم دعم مشترك لأوكرانيا في مجالات أخرى.

ويتولى مدربون ألمان ودنماركيون تدريب جنود أوكرانيين، ويشمل التدريب استخدام وصيانة الأسلحة في موقع الجيش الألماني في منطقة كليتس بشرق البلاد، ويعتبر الموقع العسكري بمثابة المحور المركزي لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا في ألمانيا.

ويقوم المدربون هناك بتدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات ليوبارد 1 أيه 5 الرئيسية وصيانتها، ويقدم فنيون من قطاع صناعة الأسلحة دعما لبرنامج التدريب.