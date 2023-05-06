شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 دول تطلب جلسة عاجلة بـ "مجلس حقوق الإنسان" بشأن السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وثيقة أظهرت أن مجموعة من الدول تقودها أربع دول غربية، من المُنتظر أن تطلب جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الأزمة السودانية الأسبوع المُقبل.

وأظهر الخطاب الذي يحمل تاريخ الخامس من مايو، أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج، من المُنتظر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع؛ لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل.

وقال دبلوماسيون إنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقًا لقواعد المجلس.