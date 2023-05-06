فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى السودان

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفى، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، مستجدات الأوضاع فى جمهورية السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.





واستعرض الوزيران امس خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتى تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.





كما تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.