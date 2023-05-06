شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي سوادني يكشف طبيعة الاوضاع في السودان الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال محمد كروم، صحفي ومحلل سياسي سوادني، إن الأوضاع في السودان ليس هناك جديد يذكر منذ اندلاع الأزمة في 15 أبريل الماضي وذلك بفضل سيطرة الجيش على الأوضاع.

وأضاف "كروم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" الجمعة، "الجيش مسيطر على الأوضاع على اعتبار أنه من يملك المشروعية والحق في حماية البلاد من تمرد حقيقي مكتمل الأركان وقوى متمردة حاولت أن تسطو على الحكم بقوة السلاح".

وتابع "خلال الآونة الأخيرة بدأ يحدث تطبيع في الحياة من المواطن السوداني، ولكن الجيش هو مسيطر على كل الأوضاع هذا لا ينفي وجود القوة المتمردة في الشوارع وتحاول أن تصل إلى مواقع أخرى ولكن يتصدى لها الجيش والبعض يحاول تصوير الأمر على أنه معركة حربية هناك منتصر ومنهزم حتى الأماكن التي تتواجد فيها قوات الدعم المتمردة هي نفسها التي كانت تتواجد فيها قبل اندلاع الأحداث سواء في القصر الجمهوري أو في التلفزيون".