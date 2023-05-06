شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث في الحركات الإسلامية يطالب بحل عاجل لأزمة السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، على أهمية وضع حلول عاجلة للأزمة السودانية، قائلًا إن وجود المجموعات العسكرية في السودان هو الذي يخيف دول الغرب ويدفعها لسحب رعاياها من السودان على الفور، لا سيما وأن الجميع يدرك أن الحرب ستطول لشهور.



وأضاف ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc "قرأ قول لأحد قيادات الإخوان أمس يقول فيه: "ندافع من حيث نهاجم، ونهاجم من حيث ندافع، ونهاجم بضراوة من حيث نتفاوض"، معتبرًا أن هذه المقولة معبرة بشكل كبير جدًا عن سياسة جماعة الإخوان.



وأوضح فرغلي، أن أفرع جماعة الإخوان بدأت تمارس حاليًا لعبة توزيع الأدوار في حرب السودان، فتجد أحد فروعها يصدر بيانا لدعم الجيش السوداني ويرفض الحرب، بينما يلتزم فرع آخر بالصمت، وداخل السودان نفسها صمت رهيب ومجموعة أخرى تؤيد ميليشيا الدعم السريع.



وأضاف أن هناك قاعدة متشابكة جدًا من الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة، وأفكارهم أشد تطرفًا من داعش، لافتًا إلى ما يحدث في السودان فرصة لهم للتدخل، مطالبًا بضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة.