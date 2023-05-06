شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا استغل الإخوان حالة الحرب في السودان لإيجاد مأوى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد طارق أبو السعد، الباحث في حركات الإسلام السياسي، أن المستفيد الأول مما يحدث في السودان هي جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة، معربًا عن مخاوفه من أن تتحول السودان إلى نقطة ارتكاز للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقال طارق أبو السعد، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، المذع عبر فضائية "etc"، إن انهيار الدولة الرسمية هو المناخ المناسب لوجود تلك الجماعات الإرهابية ونشاطها بشكل مباشر، لافتًا إلى أن السودان محاط بسبع دول تعاني من الهشاشة الأمنية، والدولة الوحيدة القوية هي مصر، ما يعني أن هذا الوضع يجذب الجماعات الإرهابية إلى السودان.



وأضاف أن السودان معروف تاريخيًا بأنه كان مجتمع متسامح لأنه كان موطنًا للجماعات الصوفية، إلا أنه تحول إلى مجتمع للكراهية مع انتشار جماعات الإخوان الإرهابية هناك في عهد عمر البشير.



وأشار إلى التحذيرات التي كشف عنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي حذر من عمل ميليشيات الدعم السريع على تجييش عناصر جماعة الإخوان الإرهابي في الصراع الذي اندلع منذ 15 أبريل الماضي.