شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تعلق على الاوضاع الحالية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن حقيقة وجود أي أمراض معدية في مصر من القادمين من السودان.



وقال "قنديل" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، "لا يوجد مواطن سوداني يحمل مرض معدي دخل مصر وإحنا لا نتباع السودانيين فقط ولكن يتم رصد المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى التي تدخل عبر المعابر القادمين من السودان".

وأضاف "يتم توقيع الكشف عليهم ولو فيه أي مشكلة في مرض معدي آخر يتم التعامل معها وكان آخرها التعامل مع فيروس ماربورج وهو عبارة عن حمى نزفية، وتم تطعيم جميع الأطفال القادمين سواء مصريين أو سودانيين وعندنا منظومة ترصد لو فيه عندنا أي حد بيشتكي من أي علامات عندنا قدرة لاكتشاف هذا المرض".

وتابع "نمتلك منظومة ترصد قوية بالمستشفيات لا يوجد أي أمراض معدية في مصر، والوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر ولا يوجد أي أمراض وبائية بأي محافظة".