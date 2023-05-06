شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشارلز ليس وحيدًا.. تعرف على خريطة الملوك في قارات العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في حدث ضخم سيشاهده الملايين حول العالم، يتجه الملوك وأفراد العائلات الملكية من حول العالم إلى بريطانيا لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث.

إلا أن العائلة الملكية البريطانية التي عادة ما تجتذب أكبر قدر من الاهتمام العالمي بكل الأبهة والظروف المحيطة بالاحتفالات، ناهيك عن المشاحنات، ليست العائلة الملكية الوحيدة، بل إن هناك عائلات ثرية وقوية أخرى من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن هناك 28 عاهلا آخرين حول العالم، 17 منهم ملوكا، فيما مارغريت الثانية ملكة الدنمارك هي الملكة الوحيدة. ولدولة أندورا الصغيرة أميران مشتركان، هما الرئيس الفرنسي وأسقف إسباني.

ويوجد باليابان إمبراطور، أما بروناي وسلطنة عمان فلديهما سلاطين. وهناك أمراء في ليختنشتاين وموناكو، ولدى قطر والكويت أمراء، أما لوكسمبرج، فلديها دوق أكبر.

الثروة كذلك ليست عاملا يميز الملك تشارلز الثالث وحده والذي تتراوح صافي ثروته الشخصية بين 750 مليون دولار إلى 1.44 مليار دولار، بل إن كثيرين آخرين يتخطوه.

ورغم أنه من الصعب الحصول على الأرقام الدقيقة؛ إذ إن معظم الملوك يفضلون الحفاظ على خصوصية مواردهم المالية، إلا أن ثروة هؤلاء القادة تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

معظم ممالك أوروبا شرفية، ومعظم ملوكهم مرتبطين بتشارلز. ويتمتع ملوك أوروبا بشعبية في بلدانهم رغم أن استطلاعات الرأي ترجح خسارتهم للدعم بين الشباب.

وقبل نحو 3 أعوام، جرد ملك السويد خمسة من أحفاده من ألقابهم وواجباتهم الملكية. وفي حين لم يخسروا ترتيبهم في ولاية العرش، لم يعودوا يستفيدون من مزايا دافعي الضرائب كأفراد فاعلين بالعائلة الملكية. وحذت ملكة الدنمارك هذا الحذو العام الماضي.

وبالرغم من مظاهر التقليص، يتمتع أفراد العائلات الملكية الأوروبية بحياة فاخرة؛ فالعائلة الملكية في السويد تمتلك أكثر من عشر قصور ملكية وممتلكات.

وفي كل صيف، تقوم العائلة الملكية في النرويج برحلة بحرية على متن يختها البالغ طوله أكثر من 260 قدما، للمنافسة في سباقات القوارب أو زيارة قرى الصيد على طول المضايق الخلابة في البلاد.

كما شهد بعض ملوك أوروبا تطورا بشأن قضايا ثقافية رئيسية. واعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر عام 2020 عن استخدام بلاده لـ "العنف المفرط" خلال حكم بلاده الاستعماري لإندونيسيا.

وفي حين انقسمت العائلة الملكية البريطانية بشدة حول كيفية معاملة زوجة هاري، ميجان، دوقة ساسكس، اتخذ ملك النرويج هارالد الخامس، موقفا عاما ضد العنصرية التي واجهها صهره المستقبلي ذو البشرة السمراء.

كما تخلت أميرة النرويج مارتا لويز عن مهامها الملكية العام الماضي للتركيز على الرعاية الصحية الشاملة لخطيبها الشامان ديريك فيريت.

يحكم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المملكة العربية السعودية، فيما يحكم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأردن، والملك محمد السادس المملكة المغربية.

كما يجلس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على عرش البحرين، وللكويت أمير هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك الأمر في قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

لا يزال هناك 3 ممالك فقط في إفريقيا: واحدة في المغرب، و2 في الدولتين الجنوبيتين الصغيرتين ليسوتو وإيسواتيني، المعروفتين سابقًا باسم سوازيلاند.

وتوج حاكم إسواتيني، الملك مسواتي الثالث، ملكا عام 1986 في سن 18 عاما، وحكم البلاد لأكثر من 35 عامًا، وعلى النقيض، يتمتع ليتسي الثالث ملك ليسوتو في جنوب إفريقيا بسلطات تنفيذية أو تشريعية ضئيلة.

ملك تايلاند فاجيرالونجكورن هو أب لسبعة أطفال من ثلاث نساء، وفيما يتمتع بسلطات محدودة، إلا أن إهانته تعتبر غير قانونية في تايلاند. فيما يعتبر سلطان بروناي، حسن بلقية، أحد أقوى القادة الوطنيين في العالم.