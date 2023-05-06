شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. مباحثات بين طرفي الصراع السوداني في جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم إعلان طرفي النزاع في السودان، تمديد الهدنة لـ 72 ساعة، ورغم أن الهدوء ساد العاصمة لفترة، لكن ما لبثت الاشتباكات أن عادت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومع استمرار هذه المواجهات تحاول عدة أطراف دولية التحرك من أجل الضغط على طرفي النزاع للتفاوض، حيث تقام اليوم السبت في جدة مفاوضات بين طرفي النزاع.

أكدت مصادر أن مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستبدأ اليوم في مدينة جدة السعودية.

وقالت المصادر إن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بواسطة سعودية أميركية.

وأضافت أن وفد الجيش يضم 3 ضباط وسفيرا، بينما يضم وفد قوات الدعم السريع 3 ضباط.

ورحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في مباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأمريكية السعودية، وأملت أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.

في سياق متصل، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الأحداث في السودان.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، أكد الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن، أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان.

واستعرض الوزيران مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.