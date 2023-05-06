شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تبدأ هجوما على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بدء هجوم لقواتها في باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا.

وقالت الوزارة إن وحداتها الهجومية تواصل التقدم في الجزء الغربي من المدينة.

ونشرت قناة على التليجرام "باخموت 2022"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر احتراق مدينة باخموت واشتعال النيران في كل مكان.

ويظهر في الفيديو تعليق باللغة الأوكرانية على ما يحدث في باخموت.

وقالت قناة "العملية Z: مراسلون حربيون في الربيع الروسي" الشهيرة على التليجرام إن "وابلًا من قاذفات الصواريخ РСЗО قصف أحد الأحياء الأخيرة للقوات الأوكرانية".

وأضافت أن "أحد الجنود الأوكران من منطقة باخموت : باخموت مضاءة كأنها تحتفل بالعام الجديد".

ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو، كما لم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية حتى الآن عليه.

وفي الوقت نفسه أعلن زعيم فاجنر يفغيني بريغوجين أن قواته "تقدمت اليوم في اتجاهات مختلفة بمقدار يصل إلى 170 مترًا واحتلت 59500 متر مربع من باخموت"، وأن "2.52 كيلومتر مربع فقط تحت سيطرة العدو".

وأضاف: "كما قلت اليوم، لا يزال لدينا بقايا من الفرص للسيطرة على باخموت حتى نهاية يوم 9 مايو.. الكلاب تنبح، ولكن القافلة تسير".

وفي وقت سابق، قالت كييف إن مقاتلي فاجنر يعززون مواقعهم لمحاولة الاستيلاء على المدينة قبل احتفال روسيا بعيد النصر في الأسبوع المقبل.