عاجل.. هزة أرضية قوية قبالة ساحل مُحافظة أوموري اليابانية

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت هزة أرضية قوية بلغت "5.5 درجة" قبالة ساحل مُحافظة أوموري اليابانية، حسبما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أفادت إدارة الأرصاد بتسجيل الهزة على عُمق 70 كيلومترًا، فيما لم ترد معلومات عن تهديد بحدوث تسونامي.

اقرأ أيضًا: زلزال قوي قبالة سواحل نيوزيلندا من دون وقوع خسائر

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي

الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب مُقاطعة يوننان الصينية جنوب غربي الصين.

ووفقًا لبيانات الهيئة، وقع الزلزال في الساعة 15.27 بالتوقيت المحلي، على بُعد 34 كيلومترًا من مدينة باوشان التي يبلغ عدد سكانها 935.6 ألف نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.