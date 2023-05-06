المجر تتهم أمريكا بجرها إلى النزاع الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم وزير الخارجية المجري، "بيتر سيارتو"، السفير الأمريكي لدى بودابست، "ديفيد برسمان"، بأنه يسعى لجر بلاده إلى النزاع الأوكراني.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أشار "سيارتو" في مؤتمر صحفي إلى أن برسمان هو "سفير وليس واليًا".

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وأضاف وزير الخارجية المجري إلى أنه، وفقًا لديفيد برسمان، فإن سُلطات البلاد "يجب أن تخوض

حربًا"، ولكن بودابست تُريد "العمل على السلام".

وأكد أن الأمريكيين يُحاولون دفع الجانب المجري إلى الدعاية العسكرية، لكن بودابست "تنتمي إلى معسكر سلمي".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، إلى إحلال السلام في دولة أوكرانيا "الواقعة في شرق أوروبا"، واصفًا إياها بأن جُزءًا منها "أرض مجرية" قديمة.